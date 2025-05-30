İstanbul’da İslam Ekonomisi Zirvesi Başladı

ZİRVE BUGÜN BAŞLADI

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nin ikinci oturumu, Türkiye AlBaraka Zirveleri kapsamında bugün başladı. 1 Haziran’a kadar sürmesi planlanan zirve, İstanbul Finans Merkezi’nde, Halkbank ev sahipliğinde, ‘Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvede söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar dünya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturuyor. Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon dolar düzeyinde seyrediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay ise sadece yüzde 11 civarındadır. Nüfus olarak yüzde 25’e tekabül eden küresel ekonominin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyoruz. Bu rakamlar, İslam dünyası olarak ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkânlarını en üst düzeye çıkarma gereğini ortaya koyuyor. İslam ekonomisi için stratejilerimizin tartışılacağı zirvemiz, bu noktada çok faydalı olacak” ifadelerini kullandı. Zirve boyunca birçok saygın isim, önemli konuları değerlendirme şansı bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar, ülkemiz ve tüm İslami finans camiasına yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altındaki iş birliklerimiz, hem küresel ekonomiye entegrasyonu sağlıyor hem de İslami değerleri koruma amacımızın en somut nişanı. Katılım finansının İstanbul merkezli gelişmesi bizim için büyük önem taşıyor” diye belirtti. Ayrıca, kurumların ve yetkililerin bu avantajları kalıcı kazançlara dönüştürmesi umudunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her alanda alternatif paradigmalara duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Ekonomide, özellikle finans alanında insan odaklı, merhametli bir paradigmaya olan talep günden güne yükseliyor. Cari küresel ekonomik sistem, insani değerleri geri planda bırakmakta ve eşitsizlikleri beslemekte” diyerek mevcut sistemin yetersizliğine dikkat çekti. Yarım asırlık siyasi yaşamı boyunca faize dayalı ekonomik sistemle kararlı bir mücadele içinde olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eşitsizlikleri derinleştiren, gelir adaletini bozan ve milyarlarca insanı bir avuç kapitalistin kölesi haline getiren sistemlere daima itiraz ettim. Faize ve bu tür bir ekonomi modeline kesinlikle meşruiyet yükleyemeyiz. Rantiyenin sesi olan muhalefet, yerli ve milli bir duruş sergilemekte yeterince cesur olamadı. İnsanları faize mahkûm bırakan küresel sisteme itiraz etmek, takdir edilecek bir tavırdır” diye vurguladı.