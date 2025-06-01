İstanbul’da İslami Finans Paneli Yapıldı

İSLAMİ FİNANSTA GÖRÜNÜRLÜK ARTIYOR

2’nci İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde, “İslam Ekonomisi Araçları ve Kurumları için İletişim ve Pazarlamanın Dinamikleri” konulu panelin moderatörlüğünü üstlenen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, İslami finansın giderek popülaritesinin artmasına rağmen, finansal anlatılarda daha az yer bulduğunu belirtti. Yücel, “Küresel finansal piyasalarda potansiyelinin tam olarak açığa çıkması için performans, inovasyon ve etkinin artırılması gerekiyor” dedi.

STRATEJİK ANLAYIŞ VE YOL HARİTASI GEREKEN BİR KONUDUR

Halk Bankası Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve diğer önemli kurumların katkıları ile düzenlendi. Yücel, panelde yaptığı açılış konuşmasında, “İslami Finans Ekosistemi’nin görünürlüğünün artırılması, daha fazla katılımcıya ulaşabilmesi ve küresel finansı şekillendirebilmesi için stratejik bir anlayışa ihtiyaç var. İslami finans, dinamik bir sistem olarak küresel ekonomi içinde evrim geçiriyor. Ancak bu sistemin temsilinin azaldığını görebiliyoruz” diye ekledi.

DİJİTAL MEDYADA İSLAMİ FİNANSA DAHA FAZLA YER VERİLMELİ

Yücel, dijital medya alanında İslami finansın daha az görünür olduğunu vurguladı. “Burada herkesin net ve bütüncül bir yol haritasına ihtiyacı var. Umarım bu panel, böyle bir haritanın ilk adımı olur. Kendi ihtiyaçlarımıza göre bu haritayı birlikte kişiselleştirebiliriz. İletişimciler, hükümet kuruluşları, STK’lar, düşünürler, finans profesyonelleri ve medya olarak işbirlikçi bir çaba içine girmemiz gerekiyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.