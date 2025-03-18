İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Protesto

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İSTANBUL’DA TOPLANTI DÜZENLENDİ

İstanbul’da, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar nedeniyle protesto eylemi gerçekleştirildi. Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla, Levent Metro önünde toplanan grup, İsrail Başkonsolosluğu’na kadar yürüyüş düzenledi. Emniyet ekipleri, yürüyüş sırasında gruba eşlik etti. Kalabalık, yürüyüş esnasında Büyükdere Caddesi’nde bir şeridi kapatarak ilerledi ve “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Nehirden denize özgür Filistin” gibi sloganlar attı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İsrail Başkonsolosluğu önünde, grup adına basın açıklamasını okuyan Nimet Yallıaltın, “Siyonist işgal devleti İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım saldırılarında, açıkladığı hiçbir hedefine ulaşamadan imzaladığı ateşkes anlaşmasını bozdu ve Gazze’deki soykırıma devam edeceğini ilan etti. Dün gece, uykusundaki yüzlerce Filistinliyi katlederek yaptığı saldırı, işgalci rejimin katliam üzerine kurulu karakterini bir kez daha ortaya koydu. Bu rejim, başta ABD olmak üzere dünyadaki egemen kapitalist düzenin onayı ve desteğiyle hiçbir insani hukuka aldırış etmeden 1 buçuk yıldır Filistin’de en ağır savaş suçlarını işliyor. Ancak devam eden bu vahşi saldırganlık Filistin halkının iradesini teslim alamadı ve alamayacak” dedi.

ATEŞKES ANLAŞMASINA UYMADIĞI VURGULANDI

Yallıaltın, İsrail’in ateşkes sürecinde anlaşmaya uymadığını ifade ederek, “Geçici ateşkesin sürdüğü geçtiğimiz 2 ay boyunca işgal devleti anlaşmadaki hiçbir taahhüdüne uymadı ve Gazze üzerindeki ablukasına bütün şiddetiyle devam etti. İşgal rejimi bu süreçte, günlük hayatın sürmesi için gerekli yakıt, elektrik, gıda ve ilaçların Gazze’ye girişini engellemeyi sürdürdü. Açlık ve soğuk işgal devleti tarafından Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldı. Filistin direnişi ateşkesin tüm şartlarına riayet etmesine rağmen ve anlaşmaya göre Gazze’deki işgalin bitmesi gerekirken, işgal devleti Gazze’den çekilmeyip, silah ve saldırganlıkla başaramadığı siyonist esirleri teslim almayı amaçladı ve bu süreçte ABD’nin sınırsız desteğini aldı” şeklinde konuştu. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.