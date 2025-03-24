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İstanbul’da İTÜ Öğrencilerinden Protesto Gösterisi

İTÜ’DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk operasyonu çerçevesinde tutuklanması sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenci protestoları sürüyor. Özellikle Maçka Kampüsü çevresinde yoğunlaşan bu eylemlerde, üniversite yönetiminin güvenlik birimlerine “Kapıları kilitleyin” talimatı verdiği haberi ulaştı.

ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Kapıların kilitlenmesiyle birlikte, binada mahsur kalan öğrencilerin dışarı çıkabilmek için pencere kenarlarına indiği gözlemlendi. Bu protestolar, öğrencilerin İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı duyduğu tepkinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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