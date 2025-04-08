İstanbul’da İzinsiz Eyleme Dava Açıldı

SAVCILIK İDDİANAMESİNDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP’nin 19 Mart ve takip eden günlerde İBB binası önünde ve Saraçhane Parkı’nda toplanma çağrısı yaptığı bildirildi. İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemleri aldığı ve 23 Mart’ta toplanan kalabalığa İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protestoların yasaklandığı bilgisinin iletildiği ifade edildi. Yasaklama kararına rağmen kalabalığın dağılma konusunda ısrarcı olduğu ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdiği vurgulandı. Kolluk kuvvetleri tarafından birçok kez sesli yayıcılarla yapılan uyarılara rağmen, eylemcilere orantılı müdahalede bulunulmuş ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

EYLEMCİLERİN SALDIRILARI

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarına göre, dağılmaları yönünde uyarılar yapıldığında kalabalığın kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tuttuğu belirtildi. Kalabalığın alanı terk etmeyerek, ilerleyen saatlerde kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimlerle karşılık verdiği aktarıldı. İddianamede şüphelilerin emniyet ve hakimlikteki ifadelerinde, herhangi bir baskı ya da teşvik ile toplanmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirttikleri kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirildi. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan şüphelilerin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, şüpheliler hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından da soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.