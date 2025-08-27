İstanbul’ da Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve çeşitli değerli taşlar sokan ile bunları satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. İlgili operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, 1.359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin verdikleri ifadeler sonrası soruşturmaya derinleştirme yapılmaya başlandı.

İŞ YERLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine de operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 23 iş yeri ayrıntılı bir şekilde arandı ve 40 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında ele geçirilen diğer değerli taşların yanı sıra 135 adet ziynet eşyası, 1.132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, toplamda 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal tespit edildi. Ele geçirilen değerli taşların genel piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olarak değerlendirildi.