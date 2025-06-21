İstanbul’da Kadın Cesedi Bulundu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların yan tarafında hareketsiz bir ceset bulunduğunu fark etti. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KISAYSA GİDEN EKİPLER

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaptıkları incelemenin ardından durumu Sahil Güvenlik ekiplerine iletti. Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu kadın cinsiyetindeki cesedi kıyıya çıkartarak detaylı bir inceleme başlattı.

ADLİ TIP KURUMUNA TAŞINDI

Sahildeki vatandaşlar tarafından tespit edilen kadın cesedi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri hala devam ediyor.