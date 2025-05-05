İstanbul’da Kadın Cinayeti Gerçekleşti

KADIN CİNAYETİ ŞİŞLİ’DE YAŞANDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, gündüz saatlerinde yaşanan korkunç bir kadın cinayeti, bölgedeki halkı şoka uğrattı. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve onunla birlikte hareket eden kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmaya çalışıldı. Aksu’nun tepki vermesi ve çığlıkları, olayın kısa sürede çevredeki insanların dikkatini çekmesini sağladı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ ANLARI GÖSTERİYOR

Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülerde, Bahar Aksu’nun eski eşi tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığı anlar yer aldı. Genç kadın, direniş göstererek kaçmaya çalıştı ancak silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında çevredeki vatandaşların yardım çığlıkları ise yürekleri dağladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya karıştığı düşünülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma süreci devam ediyor ve yetkililer cinayetin detaylarını açıklığa kavuşturmak için çalışıyor.