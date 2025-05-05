İstanbul’da Kadın Market Çalışanı Darbedildi

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA BİLGİLER

Bayrampaşa’da bir market çalışanına şiddet uyguladığı düşünülen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2 Mayıs tarihinde Muratpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından, bazı medya organları ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, market çalışanı B.Ü’nün bir birey tarafından hem darbedildiğini hem de tacize uğradığını belirledi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan inceleme sonuçlandı ve şahsın kimliği belirlendi. E.T. ismiyle tanınan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, yarın “kasten yaralama” ve “taciz” suçlamalarıyla adli mercilere sevk edileceği bildirildi. Bu arada, markette yaşanan darp anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.