İstanbul’da Kadın Sürücünün Tehlikeli Davranışı

TEHLİKELİ SÜRÜŞ DAVRANIŞI

İstanbul’da, bir kadın sürücünün trafikte sergilediği son derece tehlikeli davranışlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kadın, ayağını direksiyona dayayarak telefonla ilgilendi. Yola dikkat etmek yerine tamamen telefonuna odaklanan bu sürücünün rahat hareketleri, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların hayatını tehlikeye attı.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntüleri kaydeden diğer sürücü, durumu eleştirerek “Kadındaki rahatlığa bak” dedi. Bu anlar, trafik güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluştururken, kadının görüntülendiğini fark etmesiyle hemen toparlanıp hızla oradan uzaklaştığı görüldü.

ÖNEMLİ

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

