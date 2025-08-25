Haberler

İstanbul’da Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ÇEŞİTLİ REAKSİYONLAR

İstanbul’da meydana gelen bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uyguladı. Görüntüler, saldırganın kadını saçından sürükleyerek bir araca bindirdiği anları içeriyor.

SOSYAL MEDYADA KAPSAMLI PAYLAŞIMLAR

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, kadının durumuna karşı direnmeye çalıştığı ancak saldırganın ısrarla zorla araca bindirdiği gözlemlendi. Bu rahatsız edici olay, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

