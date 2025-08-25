İstanbul’da Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ÇEŞİTLİ REAKSİYONLAR

İstanbul’da meydana gelen bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uyguladı. Görüntüler, saldırganın kadını saçından sürükleyerek bir araca bindirdiği anları içeriyor.

SOSYAL MEDYADA KAPSAMLI PAYLAŞIMLAR

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, kadının durumuna karşı direnmeye çalıştığı ancak saldırganın ısrarla zorla araca bindirdiği gözlemlendi. Bu rahatsız edici olay, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.