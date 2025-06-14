İstanbul’da Kadına Yönelik Cinsellik Olayı

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul’da bir tramvay seferinde yaşanan rahatsız edici bir olay ortaya çıktı. Kimliği belirlenemeyen biri, kendisinden yaşça küçük bir kadının arkasına geçerek cinsel organıyla oynuyor. O anda tramvayda bulunan bir yolcu, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından, birçok kullanıcı bu duruma sert tepkiler gösteriyor. Kullanıcılar, olayı gerçekleştiren şahsın hızla tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor. Bu hassas konu, toplumda moral bozukluğuna neden oluyor ve benzer olayların önlenmesi gerektiği vurgulanıyor.