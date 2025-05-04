İstanbul’da Kadınlar Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Eminönü semtinde bir tramvayda kadın yolcular arasında yer ile ilgili bir tartışma başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen bu tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

KAVGAYA MÜDAHALE

Kavga, tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayırılmaya çalışıldı. Ancak bu sırada, tartışmayı ayırmak isteyen bir yolcu da hakaretlere maruz kaldı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

MÜDAHALELER VE SONUÇLARI

Olay sırasında kadın yolcular arasında gerçekleşen küfürlü exchange ve tekmeleme eylemleri dikkat çekti. Tramvayda yaşanan bu kargaşa, çevredeki diğer yolcular tarafından da kaydedildi ve sonrasında tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu.