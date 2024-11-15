İstanbul’da Kalkan-29 Operasyonu Gerçekleştirildi

İSTANBUL’DA KALKAN-29 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı duyuruda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen “Kalkan-29” operasyonunun detaylarını aktardı. Operasyonda toplam 242 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor” diyerek mücadelenin sürekliliğine vurgu yaptı.

DENETİMLER VE YOL UYGULAMALARI

Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı çeşitli denetimlerin yapıldığı belirtildi. Parklar, bahçeler, oteller ve bu noktalara giden bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulamaları gerçekleştirildi. Operasyona 370 polis, 93 Göç İdaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracı katıldı.

KİMLİK SORGULAMALARI VE GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ

Operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu şahısların yasal kalış durumları kontrol edildi. Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konumlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla toplam 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları gerçekleştirildi. Bu incelemeler sonucunda 242 düzensiz göçmen tespit edilerek, bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.