İstanbul’da Kalp Krizi Geçirdi

İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YAPILIYOR

İstanbul’daki evinde meydana gelen kalp krizinin ardından aort damarı yırtılan ve 18 gün süreyle yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Ceren Önder Kandemir’İN DUYGUSAL MEKTUBU

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, tören esnasında kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içerisinde okudu. Kandemir’in mektubunda, “Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım, size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman. Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum.” ifadeleri yer aldı.