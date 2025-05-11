İstanbul’da Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN DEM PARTİ BATMAN İL BAŞKANI MUSTAFA MESUT TEKİK’İN CENAZESİ

İstanbul’da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada, “Ümit ediyoruz ki bugün geriye kalanlar olarak bu barış türküsünü, barışın haberini, barışın makalesini, barışın şiirini, barışın sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabilecekleri günleri hep beraber görebiliriz” ifadelerini kullandı.

TEKİK’İN CENAZESİ BATMAN’A GETİRİLDİ

Mustafa Mesut Tekik’in cenazesi, İstanbul’daki vefatının ardından uçakla Batman’a taşındı. Daha sonra Tilmerç Mezarlığı’na getirilen Tekik’in cenazesi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katılımıyla düzenlenen törenle toprağa verildi. Defin işleminin ardından mezara karanfil bırakıldı.

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Burada konuşma yapan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, “Ölüm bir süredir kapımızı yokluyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik ve şimdi de ölüm sevgili Mustafa Mesut yoldaşımızı ziyaret etti. Bizim hem sevgili Sırrı Süreyya Önder’in hem sevgili Mustafa yoldaşımızın barış sürecini konuştuğumuz bu günlerde aramızdan ayrılışını kabullenmemiz çok zor. Çok isterdik ki bugün bu barış sürecinin konuşulduğu günlerde kendileri de buna tanıklık etsin.” şeklinde konuştu.