İstanbul’da Kanlı Kavga Yaşandı

KANLI TARTIŞMA BAĞCILAR’DA YAŞANDI

İstanbul Bağcılar’da meydana gelen bir tartışma kanlı sonuçlandı. Bir lisenin önünde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüşerek gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Tartışma esnasında bir şahıs, kavga ettiği kişiyi yere yatırıp defalarca bıçaklayarak yaraladı. Şahıs, acı çeken saldırıya uğrayan kişinin “Yeter, yapma” şeklindeki çığlıklarına rağmen saldırısına devam etti.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olayın çevresinde bulunanlar, dehşet verici durumu cep telefonlarıyla kaydetti. Saldırgan, bıçaklama eylemini tamamladıktan sonra elindeki bıçağı olay yerindeki otların arasına attı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu korkunç olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yetkililer, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayın tüm detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.