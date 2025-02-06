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İstanbul’da Kar, Gece Etkili Oldu

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gün içerisinde aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde yoğun şekilde yağmaya başladı. Şehrin yüksek bölgelerinde yoğun yağış gözlemlenirken, Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim’de de kar etkisini sürdürdü. Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatli bir şekilde sürüş gerçekleştirdi.

ULAŞIMDA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN KONULAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülere araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılar yaptı. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması adına toplu taşıma kullanmaları önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği tavsiye edildi.

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