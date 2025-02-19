İstanbul’da Kar Nedeniyle THY Seferleri İptal

İSTANBUL’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI

Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” dedi. Bu durum, yolcular için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

GÜNCEL UÇUŞ BİLGİSİ

Uçuşlara dair en son bilgilere ulaşmak isteyenler, “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/” bağlantısını ziyaret edebilir. Meteorolojik koşulların uçuşlarda oluşturduğu olumsuz etkilerin takip edilmesi gereken bir konu olduğu belirtiliyor.