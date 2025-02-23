İstanbul’da Kar Tatili Olmayacak Açıklaması

VALİ GÜL’DEN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Vali Gül, kar tatili bekleyen İstanbul’daki öğrencilere sosyal medya üzerinden ulaştı. Gül, paylaşımında “Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz.” şeklinde sözler sarf etti.

HAVA DURUMU BİLGİSİ

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile hava durumu hakkında bilgiler verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; bugün (Pazar) İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetinin azalması, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi bekleniyor. Yarın (Pazartesi) havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde, sıcaklığın -3 °C ila -6 °C arasında olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.