İstanbul’da Kar Yağışı Azalıyor: İBB Duyurdu

KAR YAĞIŞI BİLANÇOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün boyunca devam eden yoğun yağışların ardından şehir merkezinde kar kalınlığının 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey bölgelerde ise 5-15 santimetre arasında olduğunu aktarıyor. Bugünden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, şehirde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, yoğun kar yağışıyla birlikte yaşamı olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İBB’nin yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde kış şartlarıyla mücadelede farklı kurumların sorumluluk üstlendiği bilgisi veriliyor. Toplamda 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, çeşitli birimler tarafından kontrol ediliyor. Şehirdeki yaşamın normal akışının devam etmesi için 11 bin 916 personel, 3 bin 375 araç ve iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI VE KULLANILAN MALZEME

Açıklamada, toplamda 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyonun kullanıldığı bilgisi veriliyor. Tuzlama işlemleri, yollar, meydanlar, metro girişleri ve otobüs durakları gibi birçok noktada gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, İstanbul’da ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için önemli bir yere sahip.