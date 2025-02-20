İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul uzun bir süreden sonra beklenen kar yağışını nihayet görmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli yerlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, özellikle Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Bu yoğun yağış sebebiyle valilik, okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul’da kar yağışının ne zaman sona ereceği ve yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği gibi sorular gündemi meşgul ediyor.

METEOROLOJİK TAHMİNLER VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hem cuma hem de cumartesi günleri kar yağışı etkisini artıracak. Pazar günü öğle saatlerine kadar sürecek olan yağış sonrası, hava buzlanma ve soğuk hava etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sürücülere toplu taşımayı kullanmaları gerektiğini belirterek şu şekilde ifade etti: “Hafta boyunca etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Cuma gününden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek, yer yer yoğun kar görülecek. Pazartesi günü etkisini yitirecek ancak salı günü İstanbul’da buzlanma bekleniyor.”

ULAŞIM SIKINTILARI VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yetkililer, özellikle cuma ve cumartesi günlerinde ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bugün İstanbul genelinde okullar tatil edilirken, veliler ve öğrenciler yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bu konudaki açıklamasında, “Cuma günü için yarın akşam meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz” dedi. Hava koşulları güncel olarak takip ediliyor ve yeni duyurular yapılması bekleniyor.