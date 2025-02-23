İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ HALA SÜRÜYOR

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’nin pek çok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da da etkisini sürdürüyor. Megakentte çarşamba günü başlayan kar yağışı, beş gündür devam ediyor. Dün öğleden sonra kar yağışı bazı bölgelerde tipiye dönüşürken, İstanbul’da son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak kaydedildi.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BITECEK?

İstanbul’da kar yağışının bugün de aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağışın, yeni haftanın ilk günü kenti terk etmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un tüm ilçeleri için yaptığı sarı kodlu uyarının devam ettiğini bildirdi. Bu uyarı, yarın da geçerli olacak.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli’de kar dün gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın yoğun olduğu Sultangazi’de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kentin beyaza bürünmesiyle birlikte vatandaşlar, gece saatlerinde kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı. Ancak hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, özellikle yüksek kesimlerde oluşan buzlanmalar sürücülere zorluk yaşattı. Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi’nde sürücüler rampalardan çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında minik sarkıtlar oluştu ve yokuş aşağı yollarda belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları seferleri de olumsuz etkilendi. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre seferler, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. 23 Şubat Pazar günü seferleri ile ilgili Şehir Hatları’ndan henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

HAVALİMANINDA UÇUŞ İPTALLERİ

Elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi. Ayrıca, ikinci bir açıklamayla birlikte, iptal kararı alan uçuşların oranı yüzde 10 daha arttı. Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.