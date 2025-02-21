İstanbul’da Kar Yağışı Kazaları Arttı

İSTANBUL’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİ

Son iki gündür süregelen yoğun kar yağışı, İstanbulluları sevindirdi. Kentin beyaza bürünmesi, özellikle çocuklarda mutluluk yarattı. Ancak kar yağışı nedeniyle sokakların buz tutması, sürücüler için zorlayıcı bir durum oluşturdu.

KAZALI ANLAR DİREKSİYON KAYBIYLA BAŞLADI

Sarıyer ilçesi Yeniköy’de ilerleyen cip sürücüsü Saliha B., kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce park etmiş dört araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez’e çarptı.

TRAJİK KAZA VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Refi Pekmez’i İstinye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez, yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili olarak Saliha B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından yaralanan sürücünün, ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Sürücünün ifade işlemleri tamamlandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin, önce park halindeki otomobillere daha sonra da Refi Pekmez’e çarptığı anlar yer alıyor. O esnada sokakta babasıyla kar topu oynayan bir çocuk, kazadan son anda kurtuluyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili bir tanık, “Biz geldiğimizde zaten olay olmuştu. Kazadan yarım saat sonra geldik. Gördüğümüzde durum bu şekildeydi. Sabah birkaç kez bu yoldan geçtim. Herhangi bir kar ya da buzlanma yoktu. Muhtemelen hızdan dolayı ya da kontrolü kaybettiğinden hızı en az 100 kilometreydi. Kontrolü kaybettiği için burada 4-5 tane arabaya vurdu. Sonra bir kişi de vefat etti. 43 yaşında bir ağabeyimizdi.” şeklinde konuştu.