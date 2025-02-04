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İstanbul’da Kar Yağışı: THY Uçuş İptalleri

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞ İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da meydana gelecek yoğun kar yağışı sebebiyle 5 ve 6 Şubat tarihlerinde bazı uçuşların iptal edileceğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki bazı seferlerin iptal edildiğini ifade etti.

YOLCULARA GÜNCEL BİLGİLER VERİLİYOR

Üstün, yolcuların seyahatleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşabileceği kaynak olarak Türk Hava Yolları’nın uçuş sorgulama linkini önerdi. Kar yağışı sebebiyle uçuşlarda yaşanabilecek olası aksaklıkların yolculara önceden bildirildiği, bu durumun yolcuların seyahat planlarına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. THY, iptal ve değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edecek.

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