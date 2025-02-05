İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Etkiliyor

METEOROLOJİK UYARILAR VE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM, İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bugün, megakentte bazı ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. İş çıkış saati ile trafikte ciddi yoğunluk gözlemlendi. Tüm İstanbulluların kış mevsimi boyunca beklediği kar yağışı nihayet bugün gerçekleşti.

KAR YAĞIŞININ ETKİLERİ VE TRAFİK DURUMU

İlk olarak kuzey ilçelerde görülen kar yağışı, sonrasında diğer ilçelere de yayılmaya başladı. Yağışın başlayarak etkisini artırmasının ardından, ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğunda belirgin bir artış ortaya çıktı. 17:30 itibari ile İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.