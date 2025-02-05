İstanbul’da Kar Yağışı Uyarısı: Seferler İptal

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA RİSKİ

İstanbul’da 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı yapıldı. Bu toplantıda gerekli önlemler alındı ve bu önlem olarak birçok uçak seferinin iptaline karar verildi. Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda 05 Şubat 2025 Çarşamba günü için %5’lik (yaklaşık 50 sefer) iptal, 06 Şubat Perşembe günü için ise %10’luk (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptali gerçekleştirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 05 Şubat 2025 Çarşamba günü için %10 sefer iptalinin yeterli olduğu belirlenirken, 06 Şubat 2025 Perşembe günü için %20 ek iptal yapılmasına ve 07 Şubat 2025 Cuma günü için %10 sefer iptaline karar verildi. Anlık olarak gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara bağlı olarak belirtilen iptal oranları kesinlik kazanacak. Bu kapsamda Ajet’in Çarşamba günü 21, Perşembe günü 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus’un Çarşamba günü 43, Perşembe günü 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edilmiştir.

KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARI

Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları, pist başlarına yakın noktalara yerleştirilmiş olup, gerekli ekip ve araçlar hazır bekletilmektedir. Uçuş ekiplerinin programlarında da gerekli düzenlemeler ve ekip takviyeleri yapılmıştır. Bu durum, olası olumsuz hava koşullarında güvenli uçuş sağlamayı hedefliyor.