İstanbul’da Karaya Oturan Gemi Kurtarılıyor

KARAYA OTURAN GEMİ İÇİN HIZLI MÜDAHALE

İstanbul’un Bakırköy sahilinde, demir sahası değişikliği sırasında Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi sabah saatlerinde karaya oturdu. Geminin boyu 188 metre, genişliği ise 30 metre olarak belirleniyor. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmaları sürüyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturma şüphesi bulunan MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi” dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER ULAŞTI

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü MSC Rhiannon isimli geminin havadan görüntüleri de kaydedildi. Çalışmaların başarıyla sonuçlanması için ekipler titizlikle görev yapıyor.