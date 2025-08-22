İstanbul’da Kargo Görevlisi Tartıştı

Haberler

İstanbul Beylikdüzü’nde bir siteye aracıyla girmeye çalışan kargo görevlisi ile site güvenliği arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Bu durum, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. Olay, Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, kargo firması çalışanı, siteye giriş yapmak istediğinde güvenlik ile aralarında bir tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve küfürler eşliğinde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Yaşanan bu gergin anlar, site sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kayıtlarda, güvenlik amiri olduğu öne sürülen kişinin kargo çalışanını yere yatırıp darp ettiği ve kargo görevlisinin de buna karşılık küfürler ettiği net bir şekilde görülüyor. Görüntülerin ilerleyen kısmında ise çevredekilerin araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

