İstanbul’da Kavga Anları Kamerada Görüldü

İSTANBUL’DA KAVGA ORTAMINI KARIŞTIRDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi akşam saatlerinde büyük bir arbede yaşadı. İddiaya göre, cadde üzerinde hareket eden araçların sürücüleri arasında “yol verme” meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüşerek büyüdü.

ARACINDAN İNENLER ARASINDA ŞİDDET YAŞANDI

Araçlarından inen kişiler birbirine tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Tam o sırada, kavga eden yakınlarını ayırmak isteyen bir kadın, “Hamileyim, yapma” diyerek bağırdı. Olayın dehşet verici anları, çevredekiler tarafından kaydedildi.