İstanbul’da Kayalıklara Düşen Kadın Yaralandı

KADIN KAYALIKLARA DÜŞTÜ

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan bir kadın kayalıklara düştü ve yaralandı. Kazlıçeşme Sahil Parkı’nda yürüyüş sırasında dengesini kaybeden kadın, kayalıklara düşmesi sonucu çeşitli yaralar aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine acil müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kadın için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından itfaiye ekipleri, kadını kayalık alandan çıkartarak ambulansa yönlendirdi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, kadının durumu hakkında endişeli bir bekleyiş içerisindeydi.