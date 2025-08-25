İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İSTANBUL’DA KAYIP ÇOCUK ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Sultangazi’de, dört gün önce evden çıkarak deniz kenarına gitmek isteyen 12 yaşındaki Hacı Rabia’nın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Polis ve çevre sakinleri, kayıp çocuğu bulmak için çaba gösteriyor. Hacı Rabia’nın otobüsteki yolculuğu esnasında bir vatandaşın iptal edilen ve yardıma çalıştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

OTOBÜSTE RABİA’YA YARDIM EDİLMEK İSTENDİ

Cuma namazının ardından evinden çıkan Hacı Rabia, tek başına bindiği otobüste bazı yolcular tarafından fark edildi. Bu kişilerin “Nereye gidiyorsun?” sorusuna, çocuk “Karaburun’a yüzmeye gidiyorum” şeklinde cevap verdi. Aynı gün akşam saatlerinde tekrar otobüste görülen Rabia, Mescid-i Selam tramvayına binerek bölgeden ayrıldı. O anlarda çocuğun yanında, kendisine evine dönmesi için verilen bir miktar para bulundu. Başka bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde, yanında bulunan bir kişinin Hacı Rabia’ya yardım etmeye çalışması dikkat çekti.

AİLE ENDİŞELİ

Küçük kızın babasının ailesini terk ettiği ve annesiyle birlikte Sultangazi’de dayısının evinde yaşadığı kaydedildi. Dayısı Nur Mistorebia, durumu aktararak, “Evden çıktı, cuma namazına gitti. Namazdan sonra kayboldu. Sağda solda göremedik, yerel habere attık. Arnavutköy otobüsünde gördüler, polise bildirmişler ama korkup kaçmış” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ZOR DURUMDA

Komşularından Yahia Malikh ise, “Çocuk cuma günü namazdan çıktı, saat 13.30 civarı. O günden beri buralarda arıyoruz. Evi Cebeci Mahallesi muhtarlığının yanında. 4 gün oldu, hiçbir haber yok” şeklinde konuştu. Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de kaygılarını belirterek, “Kayıp durumda bir çocuğumuz var. Namazdan sonra Mescid-i Selam durağında görüldü. ‘Karaburun’a gidiyorum’ diyor. Sonrasında tramvaya biniyor. 4 gün oldu, kayıp durumda, biz de aramaya devam ediyoruz” dedi.

Ailenin ihbarı üzerine polis, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Vatandaşlar da sosyal medyada kayıp ilanları paylaşarak arama çalışmalarına destek veriyor.