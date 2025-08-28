İstanbul’da Kayıp Çocuk Bulundu

KAYBOLAN MUHAMMED’İN HİKAYESİ

İstanbul’da 22 Ağustos’ta deniz için evinden çıkan 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia, bir daha geri dönmedi. Arama çalışmaları günlerce sürdü ve sonuçta küçük çocuk, T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki Yenimahalle durağı yakınında, bir pilavcıda yemek yerken çocuk büro amirliği ekiplerince bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilen Muhammed’in, Türkçe bilmediği için vatandaşların polise götürme çabalarından korkup kaçtığı öğrenildi.

GEÇİRDİĞİ ZOR GÜNLER

Muhammed’in kaybolduğu 4 gün boyunca neler yaşadığı ortaya çıktı. Küçük çocuk, geceleri tramvaylarda uyudu, gündüzleri ise esnafın kendisine verdiği yemeklerle karnını doyurdu. Bunun yanında yolculara su satarak 800 lira biriktiren Muhammed, “Kız kardeşim Sihem’e oyuncak almak istiyorum” dedi. Gencin, yaşadığı zorlu süreci aktardığı bilgilerine göre, “Annemi ve kardeşlerimi göremeyeceğim diye çok korktum. Geceleri uyuyamadım. Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

SEVİNCİNİ PAYLAŞAN AİLE

Oğluna kavuşan anne Amar Rabia ise, “Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden razı olsun. Günlerce boğazımdan lokma geçmedi” açıklamasıyla duygularını dile getirdi. Dayısı Nur Mistorebia, bu zor günlerin ardından sevinçle, “Günlerce dua ettim. Rabbim yeğenimi bana geri verdi, adak kurbanı keseceğim” sözlerini kullandı.