İstanbul’da Kayıp Sedat Dereli Bulundu

Sedat Dereli’nin Kayıp İhbarı ve Olayın Gelişimi

İstanbul’da kaybolan Sedat Dereli’nin ailesinin yaptığı ihbar sonrası gözaltına alınan arkadaşı Aydın Cem K., emniyetteki ifadesinde, arkadaşını öldürdüğünü kabul etti. İfadesinde, elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucunda Dereli’nin vurulduğunu belirten şüpheli, cesedin başında bir saat ağlayarak bekledikten sonra, iş yerinin bahçesindeki bir kuyuya attığını ve daha sonra hayatına devam ettiğini söyleyerek cinayeti üstlendi. Aydın Cem K. ve olayda yer alan iş yeri sahibi babası Şaban K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi.

Kayıp İhbarı ve Polis Müdahalesi

25 Ağustos’ta polise başvuran Kerem H., dayısı Sedat Dereli’den 18 Ağustos’tan beri haber almadıklarını belirtti. Bunun üzerine, polisin arama çalışmaları başladı. Kısa bir süre sonra, Sedat Dereli’nin kardeşi Sinan Dereli de polise gelerek, “Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Onun daha önceden arkadaşı olan Aydın Cem K. ile bir altın alışverişi vardı. Kardeşim onun yanına gitti. Bu kişinin kardeşimin akıbeti hakkında bilgisi olabilir” ifadesinde bulundu. Polis ekipleri, bu bilgiler doğrultusunda Aydın Cem K.’yi çelişkili ifadeleri sebebiyle gözaltına aldı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde Sedat Dereli’nin kaybolmasıyla ilgili bir şey bilmediğini belirterek serbest bırakıldı.

Arama Çalışmaları ve Cesedin Bulunması

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aydın Cem K.’nin iş yerinin çevresindeki görgü tanıklarıyla görüşmeye devam etti. Bölgedeki birkaç kişi, Sedat Dereli’nin Aydın Cem K.’nin dükkanına girdiğini ancak çıkmadığını bildirdi. Bu bilgiler ışığında dükkanda arama yapma kararı alındı. Polis, iş yerinin bahçesindeki bir kuyunun tahta kapakla kapatıldığını tespit etti. Kapağı açtıklarında, kuyunun içinde ceset olduğunu gördü. Ceset, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Aydın Cem K.’nin İtirafı ve Olayın Detayları

Cesedin Sedat Dereli’ye ait olduğunun anlaşılmasının ardından Aydın Cem K. gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede, “Sedat’ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Bunun için bana geldi. Kendisinin alamayacağını benim almamı istedi. Ben de gidip 10 bin liraya tabanca aldım. Ona teslim etmek için dükkana çağırdım. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü” dedi. Şüpheli, olay sonrası arkadaşının cesedinin başında bir saat ağladığını ve korktuğu için cesedi kuyuya attığını, bu sırada normal yaşantısına devam ettiğini aktardı.

Delillerin Üzerini Kapatma Çabası

Polis tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin suçta kullandığı silahın iş yerindeki tuvaletin yanındaki duvarla raf arasında saklanmış olarak bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin iş yerinde bulunan kanlı koltuğu çöpe attığı ve kan lekelerini gizlemek için duvarları badana yaptığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Aydın Cem K. ve babası Şaban K. adliyeye sevk edildi.