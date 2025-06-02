İstanbul’da Kayısı Fiyatı Yüzde 48,11 Arttı

KAYISI FİYAT INDA YÜZDE 48,11 ARTIŞ

2025 Mayıs ayında İstanbul’da kayısı, fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu ve yüzde 48,11 oranında yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasalardaki şeffaflığı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, bu dönemde perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri detaylarıyla birlikte sundu. Bir önceki aylaki verilere göre indekste yer alan 336 ana üründen 179’unun fiyatı artarken, 45 ürünün fiyatında düşüş gözlemlendi.

Mayıs ayında kayısı dışında, diğer ürünlerin fiyatlarında da artışlar yaşandı. Ulaştırma Harcamaları grubunda şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 47,98, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda limon yüzde 18,55, fındık içi yüzde 15,75, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda saat yüzde 15,65 ve Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda oyuncaklar yüzde 13,73 oranında arttı. Ayrıca, makyaj malzemeleri yüzde 11,03, Antep fıstığı yüzde 10,74, bebek maması yüzde 10,46, tablet yüzde 10,42 ve simit yüzde 10,38 oranında fiyat artışı gösterdi.

SİVRİ BİBER ÜRÜNÜNDE YÜZDE 44,86 DÜŞÜŞ

2025 Mayıs ayında fiyatı en fazla azalan ürün ise sivri biber oldu ve yüzde 44,86’lık bir gerileme yaşadı. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan diğer fiyat düşüşleri arasında çarliston biber yüzde 44,01, salatalık yüzde 42,09, taze fasulye yüzde 39,89, patlıcan yüzde 37,40 ve dolmalık biber yüzde 35,09 ile dikkat çekti. Ayrıca, kabak yüzde 29,07, kuru soğan yüzde 20,25, yeşil soğan yüzde 17,05, yumurta yüzde 14,78, domates yüzde 13,92, sarımsak yüzde 12,09, roka yüzde 5,58, kıvırcık yüzde 4,38 ve çilek yüzde 3,33 oranında fiyat düşüşleri yaşandı.