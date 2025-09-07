İstanbul’da Kayyum Görevi Değişti

İSTANBUL MAHKEMESİNDEN GÖREVDEN ALMA KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi’nde yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış. Yerine eski milletvekili Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış. Pazartesi günü, Tekin’in Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyım heyetiyle birlikte parti binasına gitmesi bekleniyormuş. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz heyetten çekilmiş.

KAYYUM TEKİN’İN GELİŞİ VE PROTESTOLAR

Gürsel Tekin, yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek görevine başlayacağını belirtmişken, parti binasında beklenmedik bir olay gerçekleşmiş. Kayyum Gürsel Tekin adına CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmeye çalışan bir grup, CHP’li gençler tarafından dışarı çıkarılmış. Binaya giremeyen bir kişi ise “CHP gençlik örgütünü bu hale getirenler utansın” ifadelerini kullanmış.