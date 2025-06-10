İstanbul’da Kaza, Araç Kamerası Kaydetti

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU VE KAZA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul’da Tem Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğu nedeniyle duran bir araca arkadan gelen bir otomobilin çarpması, araç içi güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Olay, otoyolun Dudullu mevkisinde gerçekleşiyor. Trafik nedeniyle duran 34 GBC 959 plakalı araca, arkadan gelen 34 EJ 5108 plakalı otomobil çarpıyor.

KAZA SONUCUNDA SIKIŞMA VE HASAR

Çarpmanın etkisiyle 34 EJ 5108 plakalı otomobil, durduğu aracın yanında bulunan bariyer arasında sıkışıyor. Her iki araçta da hasar meydana geliyor. Kaza anı, trafikte bekleyen araca ait olan güvenlik kamerasınca görüntüleniyor. Bu görüntülerde, bir otomobilin durmakta olan araca çarpması ve sıkışma anları yer alıyor.