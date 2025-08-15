İstanbul’da Kaza Gerçekleşti. Ekipler Müdahale Ediyor

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

İstanbul’da yaşanan bir trafik kazası, TEM Otoyolu’nda Ümraniye civarında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir servis midibüsü devrildi. Kaza sonucunda birçok kişinin yaralandığı bilgisi alınırken, durum ciddi bir endişe yarattı.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Kaza ihbarının hemen ardından, acil hizmet ekipleri olay yerine intikal etti. Aynı zamanda polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak çevredeki trafiği düzenlemeye başladı. Olay yerinden gelen ilk görüntüler, yaralılara yapılan ilk müdahalenin detaylarını gözler önüne serdi. Ekiplerin hem yaralılara hem de kaza alanındaki durumun kontrolüne yönelik çalışmaları dikkat çekiyor.