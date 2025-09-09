İstanbul’da Kaza, Gerilim Yaşandı

ARAÇ KAZASI VE GERGİNLİK

İstanbul’da görevden dönen bir polis memuru, seyir halindeyken bir taksiye çarptı. Kaza sonrasında taksici ve polis memuru arasında bir gerginlik oluştu.

Taksicinin Tepkisi

Taksici, “Yani iyi niyetle durdum diye mi yapıyorsun? Ben tutanak tutmak istiyorum, tamponu kırmışsın zaten” diyerek duruma karşı sert bir tepki gösterdi.

Polis Memurunun İfadeleri

Polis memuru ise, “Bir vurulmayla kırılır mı bu böyle? Ben de polisim, sabahtan beri görevdeydim. Allak bullak olduk” diyerek yaşanan durum karşısında şaşkınlığını dile getirdi.