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İstanbul’da Kene Yoğunluğu Paylaşıldı

KENE YOĞUNLUĞU İSTANBUL’DA GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da ilaçlama işiyle ilgilenen bir halk, geldiği noktada kene yoğunluğunu cep telefonuyla kaydederek sosyal medya platformunda dikkat çeken bir gönderi paylaştı. “Burası İstanbul’un göbeği. Oturduğunuz yerlere dikkat edin” dediği görüntülerde, çimlerin ve zemin üzerindeki yüzeylerin kenelerle dolu olduğu net bir şekilde görülüyor.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN UYARI

Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem haline gelirken, özellikle çocuklu aileler ve açık alanlarda vakit geçiren insanlar için önemli bir uyarı işlevi görüyor. Uzmanlar, kene vakalarının yalnızca kırsal alanda değil, büyük şehirlerin merkezlerinde de ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Özellikle yeşil alanlar, parklar ve bahçeler keneler açısından uygun ortamlar oluşturuyor.

SICAKLIK VE NEM ARTIRDIYOR

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin kene popülasyonunu etkilediğini belirten yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarının önemine vurgu yapıyor.

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