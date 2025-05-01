İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Güncellendi

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMI MİKTARLARI

İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, yapım yardımlarıyla ilgili kararda önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’nin güncel sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren karar, 2024 yılı itibarıyla geçerli olacak. Kararın 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan hibe ve kredi miktarları güncellendi.

GÜNCELLENEN HİBE VE KREDİ MİKTARLARI

Yapılan değişiklikle birlikte, hak sahiplerine bir konut için “875.000 TL” hibe ve aynı miktarda kredi verilebilecek. Bir işyeri için ise “437.500 TL” hibe ve kredi desteği sağlanması kararlaştırıldı. Diğer her bir konut için “1.750.000 TL” ve diğer bir işyeri için “875.000 TL” kadar kredi sunulacak. Ayrıca, tahliye desteği olarak belirlenen 100.000 TL tutarı da “125.000 TL” olarak revize edildi. Bu yeni düzenlemeler, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.