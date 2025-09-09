İstanbul’da Kesinti Olan Bölgeler Duyuruldu

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Eylül tarihinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor. Su kesintilerinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi alınabiliyor. Kendi ilçenizi seçerek su kesintileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KADIKÖY VE SULTANGAZİ MAHALLELERİNE SU KESİNTİSİ

Kadıköy ilçesinde Fikirtepe Mahallesi, içme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak. Arıza başlangıcı 09.09.2025, saat 15:24’te gerçekleşecek. Kesintinin bitişi ise 09.09.2025 tarihinde saat 20:30 olarak tahmin ediliyor.

Sultangazi ilçesinde ise Esentepe Mahallesi, yine içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak. Bu kesinti 09.09.2025 tarihinde, saat 17:02’de başlayacak ve 19:30’da sona ermesi bekleniyor. Her iki mahalle ile ilgili detaylar için ALO 185 hattından iletişime geçilebilir.