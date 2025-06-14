İstanbul’da Kiracılar Sıkıntı Yaşıyor

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan kiracılar, bina sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından sürekli sıkıntı yaşıyor. Son bir yılda karşılaştıkları olaylarla adeta korkulu rüyaları haline gelen bu şahıs, ayakkabılarını ve kargolarını çalıyor, camlara taş fırlatıyor. Ayrıca güvenlik kameralarını kırarak güvenlik önlemlerini de bertaraf ediyor.

KİRACILAR SORUN YAŞIYOR

Fatih Mahallesi’ndeki apartmanda yaşayan kiracılar, durum karşısında isyan eden bir tutum sergiliyor. İddialara göre, bina sahibinin yeğeni olan bir şahıs, kiracıların kapıya bıraktığı ayakkabıları çalarken, gelen kargolarını da alıyor. Kiracılar, bu şahsın güvenlik kameralarını sökerek camlara taş fırlatmasının görüntülerinin kaydedildiğini belirtiyor. Yaşanan olaylarla ilgili olarak, kiracılar polise başvurarak yetkililerden yardım talep ediyor.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTENİYOR

Bina sakinlerinden Latif Özbudak, yaşadığı mağduriyetle ilgili olarak, “Bina sahibinden problem yaşıyoruz, bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor. Bir komşumuz güvenlik kamerası bağlatmış, onun kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti. Belirsiz insanlar binaya giriyor, sürekli karşılaşıyoruz. Kendisine söyledim ama dikkate almadı” diyerek durumdan şikayetçi olduğunu belirtiyor.

HUZUR KAÇIYOR

Diğer bir bina sakini Veli Bastık ise, “Ben 4 senedir burada yaşıyorum. Gelen giden kim belli olmuyor, kimseyi tanımıyoruz. Kameralar vardı, onları kırmışlar, mülklere zarar vermişler, gereksiz sorunlar çok oluyor. Binanın huzuru kaçar hale geldi. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kalmadı. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor” diyerek yaşanan sorunları aktarıyor.