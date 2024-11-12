İstanbul’da Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, LARSEN’İN YAKALANMASINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen’in İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonla yakalandığını duyurdu. Uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası ölçekte aranan Larsen, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonu ile ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Danimarka tarafından çıkarılan İnterpol Kırmızı Bülteni ile ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen ‘KUYU-38’ operasyonuyla yakalandı” ifadesi yer aldı.

LARSEN BAŞAKŞEHİR’DE YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmaları sonucunda, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda Mike Gerner Larsen’in İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandığı bildirildi. Larsen’in, Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yaptığı ve suç ortaklarıyla birlikte kokain naklettiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi. Ayrıca, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislere de tebrikler gönderildi.