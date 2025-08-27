İstanbul’da Kısa Sürede Deprem Gerçekleşti

İSTANBUL’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin son açıkladığı bilgilere göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem gerçekleşti. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kaygıya neden olurken; depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylı bilgiler hızla gündeme geldi. Resmî kurumların yaptığı açıklamalar ve olayla ilgili tüm detaylar, haberimizin devamında yer almakta.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de gerçekleşen depremleri anlık olarak izliyor ve elde ettiği verileri halkla şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Yerel sarsıntıları büyük bir titizlikle takip eden bu kurum, resmî internet sitesinde son 500 depreme dair bilgileri düzenli olarak güncelleyerek herkesin erişimine sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, deprem verilerine hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.

AFAD’IN TAKİP SİSTEMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak takip ederek kamuoyuna doğru ve hızlı bilgiler sunuyor. Kurum, güçlü teknolojik altyapısıyla depremleri anbean izleyip analiz ederken, bu verilerle toplumda afet farkındalığını artırmayı hedefliyor. Yapılan çalışmalar, vatandaşların olası afetlere karşı daha bilgi sahibi ve hazırlıklı hale gelmesini amaçlıyor.

VATANDAŞIN HAZIRLIĞI İÇİN ÇALIŞMALAR

