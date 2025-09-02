İstanbul’da Kısa Süreli Bir Deprem

İSTANBUL’DA DEPREM YAŞANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı ilk açıklamalara göre, İstanbul’da kısa bir süre önce deprem meydana geldi. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Depremin büyüklüğüne ve merkez üssüne dair bilgiler, kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar yazının devamında bulunuyor.

GÜVENİLİR VERİLER SUNULUYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de gerçekleşen depremleri anlık olarak izliyor ve elde edilen verileri kamuya sunuyor. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılara dair güncel bilgileri aktaran bu kurum, resmi internet sitesinde son 500 depreme ait ayrıntılı verilere ulaşma imkanı tanıyor. Bu sayede vatandaşlar, güvenilir bilgilere kolayca erişebiliyor.

AFAD’IN HIZLI İZLEME SİSTEMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık bir şekilde izleyerek elde ettiği verileri doğru ve hızlı bir biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Gelişmiş teknolojik sistemleri sayesinde depremleri eş zamanlı analiz eden bu kurum, toplumsal farkındalığı artırmayı ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplumu oluşturmayı hedefliyor. Yazılı ve görsel iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak, oluşabilecek tehlikeler hakkında halkı bilgilendiriyor.