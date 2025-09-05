İstanbul’da Kısa Süreli Deprem Oldu

İSTANBUL’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan ilk bilgilere göre, İstanbul’un çeşitli noktalarında kısa bir süre önce bir deprem yaşandı. Bu sarsıntı, birçok vatandaşta ani bir panik oluşturdu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında kamuoyuna bilgi verildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı haberin devamında sunuluyor.

SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Türkiye genelindeki sismik hareketliliği sürekli bir şekilde takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin verileri düzenli olarak halkla paylaşıyor. Kurumun resmi internet sitesinde, özellikle hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgilere ve son 500 depremin ayrıntılarına herkes ulaşabilir.

AFAD’DAN ANLIK TAKİP

Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak izleyen AFAD Deprem Dairesi, bu verileri güvenilir bir biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Kurum, yalnızca veri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda afet bilincini artırmak ve toplumu olası tehlikelere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla çeşitli bilinçlendirme çalışmalarına imza atıyor. AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği sürekli izliyor ve elde edilen verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde sunuyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri aynı anda analiz eden kurum, toplumun olası risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyor.