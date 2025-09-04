Haberler

İstanbul’da Kısa Süreli Deprem Oldu

İSTANBUL’DA DEPREM HİSSEDİLDİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı ilk bilgilere göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem yaşandı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli bir panik yarattı. Depremin merkez üssü ve şiddetine dair ilk veriler kamuoyuna duyuruldu. Ayrıntılar haberimin devamında.

DEPREMLERİN İZLENMESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor ve tespit ettiği depremleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumun resmi web sitesinde, özellikle yerelde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgiler ve son 500 depreme ait ayrıntılar herkesin erişimine açık bir şekilde sunuluyor.

AFAD’IN ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen depremler, AFAD Deprem Dairesi tarafından anlık olarak izleniyor ve toplanan bilgiler güvenilir bir biçimde kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kurum, sadece verileri sunmakla yetinmeyip, toplumda afet farkındalığını artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek hızlı ve doğru verileri kamuoyuna ulaştırma hedefiyle çalışıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz ederken, toplumsal farkındalığı artırmayı ve halkı daha hazırlıklı kılmayı amaçlıyor.

Brent Petrol Fiyatları Türkiye’yi Etkiliyor

Motorin fiyatlarına yapılan 2 lira 5 kuruşluk zam, İstanbul'da 54, Ankara ve İzmir'de 55, Adana'da ise 56 liranın üzerine yükseltti. Benzin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
Canlı Altın Fiyatları 4 Eylül 2025

4 Eylül'de güncellenen altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilmeye devam ediyor.

