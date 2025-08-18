İstanbul’da Kısa Süreli Deprem Oluştu

DEPREM OLUP OLMADIĞI SORUSU

İstanbul’da deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son bilgilere göre, bugün kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşlar için merak konusu oldu. Depremlerle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini halkla hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşıyor. Bölgesel deprem hareketlerini dikkatle izleyen bu kurum, internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını kamuoyuna sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizde gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anında paylaşıyor.

HIZLI BİLGİ AKIŞI

Teknolojik altyapısıyla deprem verilerini hızla analiz eden AFAD, yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip ediyor. Bu sayede vatandaşların güvenliği sağlanıyor ve bilinçlenmelerine katkı sunuluyor. Bilgiler kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırılıyor. Böylece toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli önlemleri alması hedefleniyor.

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydediliyor ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunuluyor. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında bilgi almak mümkündür.