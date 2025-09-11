Haberler

İstanbul’da Kısa Süreli Deprem Yaşandı

İSTANBUL’DA DEPREM YAŞANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı ilk verilere göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin pek çok bölgesinde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişe yarattı. Yetkililer, depremin büyüklüğü ve merkez üssü ile ilgili ilk bilgileri kamuoyuna duyurdu. Konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklamalar, haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

CANLI TAKİP İMKANI BULUNUYOR

Türkiye’deki sismik aktiviteleri anlık takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremler ile ilgili verileri düzenli olarak paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılara dair en güncel bilgilere ve son 500 deprem kaydına, kurumun resmi web sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün.

AFET BİLİNCİ ARTIRILIYOR

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz olarak izliyor ve elde ettiği verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Kurum, sadece deprem verilerini aktarmakla kalmayıp, afet bilincini artırmak ve halkı olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek için çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenliyor. Ayrıca, gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri anlık olarak analiz eden AFAD, bu süreçte çeşitli bilgilendirme programları da hayata geçiriyor.

